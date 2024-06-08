Kuyucak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 08.06.2024 | 09:33 Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde Çobanhisa Mahallesi yakınlarındaki zirai ve ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yangın alanına incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışmaları sonucu yangın sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının da desteği ile kontrol altına alındı. 26 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilen yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.