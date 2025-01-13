Kuyumcu soygununu gerçekleştiren 4 kişi tutuklandı | Video 13.01.2025 | 09:14 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurusıkıdan çevirme silahla kuyumcu soygunu gerçekleştiren 3 kişi ile birlikte şahıslara gözcülük yaptığı belirlenen 4 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında kendilerini destekleyen yakınlarına gülen ve daha önce bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan Cemal Çelikay, gazetecilerin pişman mısınız sorusuna ise pişman olduğu cevabını verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Safranbolu'nun en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde cuma günü akşam kuyumcu dükkanının kapanmasına dakikalar kala saat 17.40 sıralarında ellerinde silah, yüzleri kar maskesi ile kuyumcuya giren 3 kişi çalışanları yere yatırarak etkisiz hale getirip, yanlarında getirdikleri iki çantaya vitrinde bulunan bilezik ve künyelerden oluşan 20 kilograma yakın altını doldurarak kaçmıştı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ve Polis Özel Hareket Timleri'nin destekleri ile 15 saat süren çalışma sonrası önce gözcülük yaptığı belirlenen Ramazan Karakaş (33) ardından ise boş ve metruk evde saklanan Rıza Çelikay (19), ağabeyi Cemal Çelikay (21) ve Emre Ünlük (19) kıskıvrak yakalanmıştı. Soygunda çalınan yaklaşık 20 kilogram altının bir kısmı olayın yaşandığı ilk gün, bir kısmı ise diğer gün kanyon içinde saklanan yerde bulunmuştu.

Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan ikisi kardeş 4 kişi Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan Cemal ve Rıza Çelikay kardeşler ile Emre Ünlük olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, 3 şahsa gözcülük yapan Ramazan Karakaş ise olay yerine sadece çay içmek amacıyla gittiğini beyan ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olaydan 15 saat sonra kıskıvrak yakalanan ve emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alınan 4 kişi 7 saat süren savcılık ve mahkeme sonrası nitelikli yağma suçundan dolayı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önemleri altında adliyeden çıkarılan şahıslardan Çelik kardeşlerin yakınlarının ise destek vererek, "Aslanlar gibi yatıp çıkarsınız" diye bağırmaları dikkat çekerken, olayın şüphelilerinden Cemal Çelikay ise gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ VE İKİNCİLİĞİ BULUNUYORDU"

Diğer yandan kuyumcu soygunu girişiminde bulunan Cemal Çelikay'ın 2019 yılında Türkiye Genç B Erkekler Türkiye Şampiyonası bilek güreşinde 50 kg sol kolda Türkiye şampiyonluğu, 2022 yılında ise Türkiye ikinciliğinin yanı sıra bölgesel ve il birincilikleri de bulunuyordu.