Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar

İstanbul Zeytinburnu’nda girdikleri bir kuyumcudan 247 bin lira çalan 3 hırsız başka bir kuyumcuya gidip çaldıkları paralarla kendilerine altın aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Şenol Y. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların paraları çaldıktan sonra gittikleri kuyumcuda alışveriş anları kameralara yansıdı.