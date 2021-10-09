Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu 09.10.2021 | 10:41
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Gençlerin en sevdiği uygulamalar belli oldu | Video 08.10.2021 | 18:00
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Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
İstanbul Zeytinburnu’nda girdikleri bir kuyumcudan 247 bin lira çalan 3 hırsız başka bir kuyumcuya gidip çaldıkları paralarla kendilerine altın aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Şenol Y. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların paraları çaldıktan sonra gittikleri kuyumcuda alışveriş anları kameralara yansıdı.