Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:20 Antalya'da dün elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasp eden şüpheli, aynı günün akşamında aldığı bileziklerle birlikte yakalandı. Şüphelinin kuyumcuyu bıçak zoruyla gasp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde ki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs içerde işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kuyumcudan içeri giren kimliği belirsiz şahıs üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parasını alan kimliği belirsiz şahıs hızla uzaklaştı.

SAKLANDIĞI YERDE BİLEZİKLERLE YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydı inceleyip şüphelinin kimliğinin F.H. olduğunu tespit etti. Olayın gerçekleştiği günün akşamında ekipleri yerini tespit ettikleri şüpheliyi saklanmış olduğu adreste kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramada ise şüpheli şahsın kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 Türk Lirası ele geçirildi.