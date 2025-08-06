Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video
Antalya'da dün elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasp eden şüpheli, aynı günün akşamında aldığı bileziklerle birlikte yakalandı. Şüphelinin kuyumcuyu bıçak zoruyla gasp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKLANDIĞI YERDE BİLEZİKLERLE YAKALANDI
Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydı inceleyip şüphelinin kimliğinin F.H. olduğunu tespit etti. Olayın gerçekleştiği günün akşamında ekipleri yerini tespit ettikleri şüpheliyi saklanmış olduğu adreste kıskıvrak yakaladı.
Yapılan aramada ise şüpheli şahsın kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 Türk Lirası ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
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