Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 15:17 Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 116 kilogram esrar ele geçirilirken, olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Yasa Dışı Ekim" suçlarından aranan 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.