Video Yaşam Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video
Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video

Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video

05.03.2024 | 15:17

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 116 kilogram esrar ele geçirilirken, olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Yasa Dışı Ekim" suçlarından aranan 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT şoförü direksiyonu bırakıp yolcuya saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 01:16
İETT şoförü direksiyonu bırakıp yolcuya saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 05.03.2024 | 15:39
Kadın profilleri açıp, sahte altınlarla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yaptılar | Video 00:46
Kadın profilleri açıp, sahte altınlarla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yaptılar | Video 05.03.2024 | 15:32
Lice’de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:09
Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 15:17
Son Dakika: Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı | Video 00:29
Son Dakika: Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı | Video 05.03.2024 | 15:16
Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! | Video 00:52
Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! | Video 05.03.2024 | 15:10
5 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi | Video 01:22
5 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 14:53
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı! | Video 05:15
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı! | Video 05.03.2024 | 15:02
Eniştesinin içerisinde 2 milyon TL olan kasasını böyle çaldı | Video 02:34
Eniştesinin içerisinde 2 milyon TL olan kasasını böyle çaldı | Video 05.03.2024 | 14:51
Beylikdüzü’nde kanalizasyon suyu denize akıyor iddiası | Video 06:40
Beylikdüzü'nde "kanalizasyon suyu denize akıyor" iddiası | Video 05.03.2024 | 14:42
Gaziosmanpaşa’da sahte alkol iddiası: Bir kişi parkta ölü bulundu | Video 02:22
Gaziosmanpaşa'da sahte alkol iddiası: Bir kişi parkta ölü bulundu | Video 05.03.2024 | 14:45
Otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdı | Video 01:15
Otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdı | Video 05.03.2024 | 14:36
Beşiktaş’ta taksimetre açmayıp çıkan tartışmada yolcuları indiren şoföre ceza yağdı | Video 01:00
Beşiktaş'ta taksimetre açmayıp çıkan tartışmada yolcuları indiren şoföre ceza yağdı | Video 05.03.2024 | 14:37
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video 00:23
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video 05.03.2024 | 13:44
Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, “Eşim üflesin” dedi | Video 04:49
Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, “Eşim üflesin” dedi | Video 05.03.2024 | 13:17
İzmir’de sağanak yağış: Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi | Video 01:24
İzmir'de sağanak yağış: Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi | Video 05.03.2024 | 13:18
Küçükçekmece’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 00:58
Küçükçekmece'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 05.03.2024 | 13:34
Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video 01:41
Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video 05.03.2024 | 12:08
Amasya Valisi Doruk’tan Destici’nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama | Video 01:16
Amasya Valisi Doruk’tan Destici’nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama | Video 05.03.2024 | 12:08
Küçükçekmece’de bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 04:30
Küçükçekmece’de bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 05.03.2024 | 12:07
E-5 Karayolu’nda ’makas’ kazası sonrası kavga kamerada | Video 02:34
E-5 Karayolu’nda 'makas' kazası sonrası kavga kamerada | Video 05.03.2024 | 12:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA