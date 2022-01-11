Limonun kabuğu kendinden değerli | Video

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye yetiştiriciliği yapan Ahmet Yiğenoğlu, dalında kilosunu 1 TL'ye alıcı bulamadığı limonların kabuklarını kurutarak satıyor. Yiğenoğlu, kuru narenciye kabuğunun kilosunu geçen yıl 5 ile 7 lira arasında sattıklarını bu yıl ise tüccarların henüz fiyat vermediğini söyledi.