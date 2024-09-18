Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2024 | 08:19 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.38'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak ölçülürken kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirdi.