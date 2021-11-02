Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan beton mikseri yan yatarak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kaza, Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Savaş Ç. İdaresindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun gayret sarf etti. Yapılan çalışmaların ardından araçta çıkarılan sürücü bölgede bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.