Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 11:27 Maltepe’de bulunan bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler 21 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.E.(48) isimli şahıs yakalandı.Yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan H.E. isimli şahıs, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan yapılan işlemlerin adliyeye sevk edildi.