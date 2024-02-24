Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video
Maltepe’de bulunan bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan H.E. isimli şahıs, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan yapılan işlemlerin adliyeye sevk edildi.
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