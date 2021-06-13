MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü | Video
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İzmir depreminin ardından fay hatlarını incelemek üzere sefere çıkan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisi, çalışmalarını tamamlayıp Alsancak Limanı'na döndü. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sefer sırasında bin 300 kilometrelik veri toplandığını söyledi.
İzmir depreminin ardından fay hatlarını incelemek üzere sefere çıkan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisi, çalışmalarını tamamlayıp Alsancak Limanı'na döndü. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sefer sırasında bin 300 kilometrelik veri toplandığını söyledi.