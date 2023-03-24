Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23 Manavgat'ta seyir halindeki otomobil yola aniden fırlayan kadına çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Evrenseki Turizm Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Alper Akoğul'un kullandığı otomobil, Ilıca Deresini geçtikten sonra refüjden aniden yola fırlayan Emine Küçük isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Emine Küçük, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar, Bulvar üzerinde altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların işyerlerini toz altında bıraktığını dile getirdiler.Bu kazanın da yolun bir şeridinin kapalı olmasından kaynaklandığını belirten Derviş Çelikten isimli esnaf "Çalışmaya karşı değiliz. Bu hizmetin yapılması gerekiyor. Ne var ki zamanlaması yanlış. Turizm sezonu başladı, çalışmanın ne zaman biteceği bilinmiyor. Esnaflar ve turistler zor durumda. Çalışanlar da bir gün geliyor birkaç gün uğramıyor. Bu çalışma bir an önce bitirilmelidir" diye konuştu.