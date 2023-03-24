Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Manavgat'ta seyir halindeki otomobil yola aniden fırlayan kadına çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ESNAFLARDAN ZAMANLAMA TEPKİSİ
Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar, Bulvar üzerinde altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların işyerlerini toz altında bıraktığını dile getirdiler.
Bu kazanın da yolun bir şeridinin kapalı olmasından kaynaklandığını belirten Derviş Çelikten isimli esnaf "Çalışmaya karşı değiliz. Bu hizmetin yapılması gerekiyor. Ne var ki zamanlaması yanlış. Turizm sezonu başladı, çalışmanın ne zaman biteceği bilinmiyor. Esnaflar ve turistler zor durumda. Çalışanlar da bir gün geliyor birkaç gün uğramıyor. Bu çalışma bir an önce bitirilmelidir" diye konuştu.
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