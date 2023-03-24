Video Yaşam Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video

24.03.2023 | 15:23

Manavgat'ta seyir halindeki otomobil yola aniden fırlayan kadına çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Evrenseki Turizm Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Alper Akoğul'un kullandığı otomobil, Ilıca Deresini geçtikten sonra refüjden aniden yola fırlayan Emine Küçük isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Emine Küçük, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESNAFLARDAN ZAMANLAMA TEPKİSİ
Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar, Bulvar üzerinde altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların işyerlerini toz altında bıraktığını dile getirdiler.

Bu kazanın da yolun bir şeridinin kapalı olmasından kaynaklandığını belirten Derviş Çelikten isimli esnaf "Çalışmaya karşı değiliz. Bu hizmetin yapılması gerekiyor. Ne var ki zamanlaması yanlış. Turizm sezonu başladı, çalışmanın ne zaman biteceği bilinmiyor. Esnaflar ve turistler zor durumda. Çalışanlar da bir gün geliyor birkaç gün uğramıyor. Bu çalışma bir an önce bitirilmelidir" diye konuştu.

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