Video Yaşam Manisa'da telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförünün işine son verildi!

Manisa'da telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförünün işine son verildi!

Manisa'da telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförünün işine son verildi!
14.04.2021 | 16:41

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Manisa'da, geçen ay cep telefonuyla ilgilenirken önündeki otomobile çarparak, kullandığı otobüste bir yolcunun yaralanmasına neden olan Manisa'nın tek kadın şoförü Fatma Güngör'ün (49) işine Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tarafından son verildi. Güngör'ün yaptığı kaza anı görev yaptığı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçen 8 Mart'ta saat 08.45'te Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi eski Doğumevi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenen Fatma Güngör önündeki otomobile çarptı, otobüsteki yaşlı bir adam yaralandı. Kazanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Fatma Güngör'ün iş akdine son verildi.

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