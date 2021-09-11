“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi “Marangoz” olarak faaliyet yürütülen bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yaparken suçüstü yakaladı. Adreste 140 kilogram kaçak tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.