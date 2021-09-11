“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Bu kez hırsızlar soygunu planlarken yakalandılar 11.09.2021 | 09:29
00:53
“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler 11.09.2021 | 09:29
04:08
Gaziantep'te kadın sağlık çalışanına saldırı! Dövüp saçlarını yoldu | Video 10.09.2021 | 21:20
02:21
Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı | Video 10.09.2021 | 17:44
00:45
Bursa'da kadınların tekme tokat 'ters bakma' kavgası kamerada 10.09.2021 | 17:04
04:07
00:42
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 10.09.2021 | 16:55
00:36
Sosyal medyada çekim yapan sürücüler, dikkat | Video 10.09.2021 | 16:47
03:37
01:02
Edirne'de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı! 10.09.2021 | 16:47
01:09
Park halindeki motosikleti güpegündüz saniyeler içinde çaldılar | Video 10.09.2021 | 16:45
00:33
01:51
03:20
08:18
E-5’ten uçak geçti | Video 10.09.2021 | 14:02
00:24
01:24
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 10.09.2021 | 13:51
03:13
İstanbul Esenyurt'taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 10.09.2021 | 13:50
01:36
İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 10.09.2021 | 12:45
01:41
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 10.09.2021 | 13:38
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi “Marangoz” olarak faaliyet yürütülen bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yaparken suçüstü yakaladı. Adreste 140 kilogram kaçak tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.