Video Yaşam “Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler

“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler

“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler
11.09.2021 | 09:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bu kez hırsızlar soygunu planlarken yakalandılar 00:20
Bu kez hırsızlar soygunu planlarken yakalandılar 11.09.2021 | 09:29
“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler 00:53
“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler 11.09.2021 | 09:29
Gaziantep’te kadın sağlık çalışanına saldırı! Dövüp saçlarını yoldu | Video 04:08
Gaziantep'te kadın sağlık çalışanına saldırı! Dövüp saçlarını yoldu | Video 10.09.2021 | 21:20
Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı | Video 02:21
Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı | Video 10.09.2021 | 17:44
Bursa’da kadınların tekme tokat ’ters bakma’ kavgası kamerada 00:45
Bursa'da kadınların tekme tokat 'ters bakma' kavgası kamerada 10.09.2021 | 17:04
Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi Herkesten dua bekliyoruz 04:07
Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi "Herkesten dua bekliyoruz" 10.09.2021 | 16:47
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:42
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 10.09.2021 | 16:55
Sosyal medyada çekim yapan sürücüler, dikkat | Video 00:36
Sosyal medyada çekim yapan sürücüler, dikkat | Video 10.09.2021 | 16:47
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sanıklarından “kağıt üzerinde imza” savunması | Video 03:37
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sanıklarından “kağıt üzerinde imza” savunması | Video 10.09.2021 | 16:41
Edirne’de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı! 01:02
Edirne'de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı! 10.09.2021 | 16:47
Park halindeki motosikleti güpegündüz saniyeler içinde çaldılar | Video 01:09
Park halindeki motosikleti güpegündüz saniyeler içinde çaldılar | Video 10.09.2021 | 16:45
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı! 2 yıllık evlilik 15 dakikada bitti | Video 00:33
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı! 2 yıllık evlilik 15 dakikada bitti | Video 10.09.2021 | 16:09
Zincire vurulan kadın soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video 01:51
"Zincire vurulan kadın" soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video 10.09.2021 | 15:31
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı | Video 03:20
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı | Video 10.09.2021 | 15:05
E-5’ten uçak geçti | Video 08:18
E-5’ten uçak geçti | Video 10.09.2021 | 14:02
İstanbul’da karısı Şilan Topal’ı kaçıran kocadan açıklama Kimse bir şey kaçırmadı, bir şey yapmadım 00:24
İstanbul'da karısı Şilan Topal'ı kaçıran kocadan açıklama "Kimse bir şey kaçırmadı, bir şey yapmadım" 10.09.2021 | 14:13
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 01:24
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 10.09.2021 | 13:51
İstanbul Esenyurt’taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 03:13
İstanbul Esenyurt'taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 10.09.2021 | 13:50
İstanbul Esenyurt’ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 01:36
İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 10.09.2021 | 12:45
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 01:41
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 10.09.2021 | 13:38

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi “Marangoz” olarak faaliyet yürütülen bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yaparken suçüstü yakaladı. Adreste 140 kilogram kaçak tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA