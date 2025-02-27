Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52 Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mardin-Batman kara yolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.K. ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.