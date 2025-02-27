Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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