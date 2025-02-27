Video Yaşam Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video

Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video

27.02.2025 | 14:52

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Mardin-Batman kara yolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.K. ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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