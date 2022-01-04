Video Yaşam Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü!
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü!

Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü!

04.01.2022 | 17:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ Çorlu’da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 01:43
Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
Mardin’de tek katlı tarihi yapı çöktü! 00:15
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
Antalya’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 01:26
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti | Video 00:18
Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti | Video 04.01.2022 | 17:01
Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 01:08
Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 00:56
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
Eskişehir’de tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü! Sorgusundaki itirafı şoke etti: Başka birini de öldürdüm | Video 02:36
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü! Sorgusundaki itirafı şoke etti: "Başka birini de öldürdüm" | Video 04.01.2022 | 16:14
Ankara’da ehliyet sınavında 72 yaşındaki adamdan çıkan akılalmaz düzenek kamerada 02:34
Ankara'da ehliyet sınavında 72 yaşındaki adamdan çıkan akılalmaz düzenek kamerada 04.01.2022 | 13:11
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 00:24
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 00:54
Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
Mersin’de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 00:28
Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51
İş yerleri arasında traktör parkı kavgası: 1 yaralı | Video 02:35
İş yerleri arasında traktör parkı kavgası: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 15:24
4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video 04:09
4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video 04.01.2022 | 15:00
Pitbull ile sokağa çıkmak pahalıya patladı | Video 01:54
Pitbull ile sokağa çıkmak pahalıya patladı | Video 04.01.2022 | 15:01
Osmaniye’de 21 motosiklet çalan hırsız kamerada 04:31
Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız kamerada 04.01.2022 | 13:11
Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 01:00
Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 14:39
Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:16
Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.01.2022 | 14:39
Arpet Şelalesi kısmen dondu | Video 03:06
Arpet Şelalesi kısmen dondu | Video 04.01.2022 | 14:04
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi | Video 04:41
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi | Video 04.01.2022 | 14:03
Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 01:55
Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 04.01.2022 | 13:45

Mardin'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü. Ekiplerin yaptığı enkaz arama çalışmalarında evde kimse olmadığı tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA