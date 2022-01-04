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OTOMATİK OYNAT
01:43
Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
00:15
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
01:26
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
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Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
00:56
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
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Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
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Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
00:28
Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51
02:35
İş yerleri arasında traktör parkı kavgası: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 15:24
04:09
4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video 04.01.2022 | 15:00
01:54
Pitbull ile sokağa çıkmak pahalıya patladı | Video 04.01.2022 | 15:01
04:31
Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız kamerada 04.01.2022 | 13:11
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Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 14:39
00:16
Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.01.2022 | 14:39
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Arpet Şelalesi kısmen dondu | Video 04.01.2022 | 14:04
04:41
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi | Video 04.01.2022 | 14:03
01:55
Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 04.01.2022 | 13:45
Mardin'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü. Ekiplerin yaptığı enkaz arama çalışmalarında evde kimse olmadığı tespit edildi.