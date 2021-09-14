Marmara Denizi'nde yakalanan 4 metrelik köpek balığı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
01:04
Marmara Denizi'nde yakalanan 4 metrelik köpek balığı kamerada 14.09.2021 | 12:57
00:12
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında "Beni ittin" kavgası 14.09.2021 | 12:50
03:23
00:19
Kocaeli'de 301 km hızla radara giren motosiklet sürücüsü kamerada! 14.09.2021 | 11:51
05:02
İstanbul'da internetten tanıştığı kadının önce parasını çalan adan kamerada 14.09.2021 | 11:10
01:40
Antalya Kemer’de korkutan hortum cep telefonu kamerasında 14.09.2021 | 11:10
01:48
Düzce'de zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi 14.09.2021 | 11:10
04:35
00:47
13:51
03:59
İstanbul Bahçelievler'de fabrika yangını! 14.09.2021 | 09:23
03:37
SON DAKİKA: İstanbul trafiğinden CANLI YAYIN (14 Eylül 2021 Salı) 14.09.2021 | 09:22
02:16
İstanbul Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 14.09.2021 | 09:15
02:24
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.09.2021 | 09:05
00:25
Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Ters yönde giden TIR kamerada... 14.09.2021 | 09:05
01:30
Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı | Video 14.09.2021 | 01:10
00:48
Kafasını bisküvi ambalajına sıkıştıran kirpiyi vatandaş kurtardı | Video 13.09.2021 | 19:54
00:49
Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı’nda yeni başlangıçlara… | Video 13.09.2021 | 17:38
01:35
Son dakika: Yenibosna'da fabrika yangını | Video 13.09.2021 | 17:38
Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.
1 Eylül av yasağının kalkmasında sonra Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı. Tekneye alınıp Tekirdağ'a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı olduğu alana sığamadı. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.