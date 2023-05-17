Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı | Video 17.05.2023 | 15:14 210 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde lüks yüzen otel Seaborn Encore, 480 yolcusu ile Muğla’nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na demir attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'dan gelerek Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demir atan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunuyor. Sabah saatlerinde yanaşan gemiden inen turistler Dalyan turu, jeep safari turlarına katıldılar. Turlara katılmayanlar ise ilçe merkezi ve yat limanına giderek alışveriş yaptılar. Geminin akşam 23.00'da Kos Adası'na gitmek için ayrılacağı öğrenildi.