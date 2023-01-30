Marmaris'teki kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video

Marmaris’te, Azmak deresine uçan lüks otomobilde sürücü ve öndeki diğer yolcu sağ kurtulurken arka koltuktaki Ceren Ceylan ve Övgü Kasımoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ceren Ceylan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına duygusal yorumlar yapıldı.