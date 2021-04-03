Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar'a ilan-ı aşk tepkisi!
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Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Takipçileri tarafından en doğal çift seçilen Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile hayranlarını mest ediyor. Son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu olan Gürhan Altundaşar, eşi Merve Dizdar'a ilan-ı aşk etti. Dizdar, gelen ilan-ı aşka sosyal medyadan yayınladığı video ile bakın nasıl tepki verdi...