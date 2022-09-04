Video Yaşam Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video

04.09.2022 | 00:09

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Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama ve deprem meydana geldiği bildirildi.

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