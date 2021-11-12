Video Yaşam Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video

Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video

12.11.2021 | 11:41

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Mersin’in Gülnar ilçesine gelen konargöçer yaşam sürdüren ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme çadır kurulduğu sırada önceki gün kayboldu. Küçük kızı arama çalışması başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı köyü civarına geldi. Burada çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme kayıp oldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipler sevk edildi. Bölgede 3 gündür, tüm ekiplerin katılımı ile Müslüme'nin biran önce bulunması çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kurulan çadırda küçük Müslüme'nin kardeşleri ve yakınları da endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

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