Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği 12'sinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanıp adliyeye sevk edilen ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan sürücü Cemal K. ise taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz 19 yaşındaki sürücünün ifadesi alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ehliyetsiz sürücü bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:24
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 14.10.2025 | 16:47
04:52
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 14.10.2025 | 15:22
02:06
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:21
03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
00:47
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 14.10.2025 | 14:53
00:35
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 14.10.2025 | 14:38
00:17
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 14.10.2025 | 14:13
02:27
Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 14.10.2025 | 12:52
00:38
00:16
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36
02:11
Kendi selasını okutan adam: 'Canım çok sıkkındı' | Video 14.10.2025 | 11:25
00:22
01:37
00:11
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 14.10.2025 | 09:25
01:24
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13
06:26
03:00
Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 14.10.2025 | 08:29
01:34
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 13.10.2025 | 21:53
01:18
İstanbul'da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 13.10.2025 | 12:32