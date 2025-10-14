Video Yaşam Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video

Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video

14.10.2025 | 16:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği 12'sinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanıp adliyeye sevk edilen ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 7 Eylül sabahı ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman'da (66) kazadan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan sürücü Cemal K. ise taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz 19 yaşındaki sürücünün ifadesi alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ehliyetsiz sürücü bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 06:24
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 14.10.2025 | 16:47
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 04:52
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 14.10.2025 | 15:22
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 02:06
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:21
Güllü’nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 00:47
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 14.10.2025 | 14:53
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 00:35
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 14.10.2025 | 14:38
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 00:17
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 14.10.2025 | 14:13
Laleli’de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 02:27
Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 14.10.2025 | 12:52
Tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:38
Tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı! O anlar kamerada | Video 14.10.2025 | 12:46
Alanya’da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 00:16
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36
Kendi selasını okutan adam: ’Canım çok sıkkındı’ | Video 02:11
Kendi selasını okutan adam: 'Canım çok sıkkındı' | Video 14.10.2025 | 11:25
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 00:22
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 14.10.2025 | 11:16
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 01:37
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 14.10.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 00:11
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 14.10.2025 | 09:25
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 01:24
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13
Kerem Aktürkoğlu: Milli takımda hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi | Video 06:26
Kerem Aktürkoğlu: "Milli takımda hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi" | Video 14.10.2025 | 09:13
Bakırköy’de ’dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 03:00
Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 14.10.2025 | 08:29
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 01:34
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 13.10.2025 | 21:53
İstanbul’da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 01:18
İstanbul'da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 13.10.2025 | 12:32
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık | Video 00:29
Bakan Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık" | Video 13.10.2025 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY