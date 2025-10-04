Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 09:48 Mersin polisinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmalarda 91'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 134 silah ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 361'i ise tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş şube, ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerimiz tarafından, kamu düzeninin sağlanması ile suçla etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla son bir ay içerisinde bir çok çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan bin 569 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 91'i ruhsatsız tabanca, 21'i ruhsatsız tüfek, 22'si ise kurusıkı tabanca olmak üzere 134 silah ve binlerce mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 361'i yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gürültü, kimlik bildirmeme ve kumar gibi olayla karışan 208 kişiye ise 647 bin TL para cezası kesildi.Trafik yönünden de denetim yapan ekipler, otomobillerin yanı sıra 46 bin 940 motosikleti de kontrol etti. Çalıntı kaydı bulunan 2 otomobil ve 15 motosiklet ele geçirilirdi. Polis, eksiklikleri bulunan 15 bin 277 motosiklete cezai keserken, 2 binini trafikten men etti.