Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video
Mersin polisinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmalarda 91'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 134 silah ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 361'i ise tutuklandı.
Trafik yönünden de denetim yapan ekipler, otomobillerin yanı sıra 46 bin 940 motosikleti de kontrol etti. Çalıntı kaydı bulunan 2 otomobil ve 15 motosiklet ele geçirilirdi. Polis, eksiklikleri bulunan 15 bin 277 motosiklete cezai keserken, 2 binini trafikten men etti.
