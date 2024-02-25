Video Yaşam Mersin'de çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı | Video
Mersin'de çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı | Video

Mersin'de çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı | Video

25.02.2024 | 15:11

Mersin Mut'ta bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti.

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Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde bir çiftçi dün bahçesinde su çıkartmak sondaj çalışması yaptırdı. Çalışma yapılırken bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı. Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede yarın alanında uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

"METAN, BÜTAN YA DA PROVAN GAZLARDAN BİR TANESİ OLABİLİR"
Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin'in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunu da Türkiye petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bilgede araştırma yapılabilir. Bölgede henüz baki bir araştırma yapılmadı sondajlarında zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.

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