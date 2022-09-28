Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in, teröristi etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.

Mersin'de dün 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir vatandaş yaralanmıştı.

Hain saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer'in cenazesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından, Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Akbelen Şehitliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, teröristlerin polisevine düzenlendiği saldırıda kahraman polis Sedat Gezer'in, teröristlere çatıştığı ve bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.