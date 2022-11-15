Video Yaşam Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video

Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video

15.11.2022 | 10:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 02:22
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 15.11.2022 | 10:04
Gaziantep’te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 00:10
Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 15.11.2022 | 10:04
Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 02:20
Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 15.11.2022 | 11:04
Aracıyla geri geri kaçmaya çalışıp, basın mensuplarına engel olmaya çalıştılar | Video 02:19
Aracıyla geri geri kaçmaya çalışıp, basın mensuplarına engel olmaya çalıştılar | Video 15.11.2022 | 11:04
Araçların kapılarını açmayınca kendini kaydeden güvenlik kamerasını çaldı | Video 01:10
Araçların kapılarını açmayınca kendini kaydeden güvenlik kamerasını çaldı | Video 15.11.2022 | 11:04
Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 01:53
Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 15.11.2022 | 11:04
Kartal’da sokağa süratli giren minibüs 7 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:52
Kartal'da sokağa süratli giren minibüs 7 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 15.11.2022 | 10:25
Uludere’den kartpostallık görüntüler | Video 02:55
Uludere'den kartpostallık görüntüler | Video 15.11.2022 | 10:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 10:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 15.11.2022 | 10:30
Fatih’te lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri böyle kurtardı | Video 03:24
Fatih'te lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri böyle kurtardı | Video 15.11.2022 | 10:22
Tuzla’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 03:41
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.11.2022 | 09:38
Esenyurt’ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video 01:36
Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
Esenyurt’ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, binada kalanları zehirledi | Video 02:17
Esenyurt'ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, binada kalanları zehirledi | Video 15.11.2022 | 09:44
Sultangazi’de silahlı saldırı kamerada | Video 02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
Sultangazi’de silahlı saldırı kamerada | Video 02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:41
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video 04:43
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video 15.11.2022 | 08:41
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video 00:15
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video 04.11.2022 | 10:56
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
Kocaeli’de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video 02:52
Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video 14.11.2022 | 09:29
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 03:37
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 15.11.2022 | 08:36

MERSİN'de organize suç örgütü şüphelisi 51 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kendilerini stajyer savcı, savcı çocuğu, avukat, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtarak davaları kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılar, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliler ve tefecilik suçuna karışanlara yönelik çalışma başlattı. 10 şüphelinin, dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, kendilerini kamu görevlisi gibi unvanlarla tanıtarak güven kazandıktan sonra davalarını kısa sürede kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı ve yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SGK'YI ZARARA UĞRATMIŞLAR
34 şüphelinin ise kurdukları paravan şirketler üzerinden bazı kişilere sigortalı başlangıcı yaptırdıkları, ancak primlerini yatırmadıkları, bu kişilerin sigortalıların faydalandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.
Yine çalışma kapsamında 7 şüphelinin de tefecilik suçunu işleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

42 GÖZALTI
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. 300 personelin katıldığı, dron destekli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda sahte polis kimliği, polis yelekleri, çok sayıda pompalı tüfek, tabanca ve yasa dışı yollardan elde edilen çanta içerisine saklanmış 'geçersiz' yazılı yüklü miktarda dolar banknotları ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürülürken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA