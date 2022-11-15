Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video

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MERSİN'de organize suç örgütü şüphelisi 51 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
SGK'YI ZARARA UĞRATMIŞLAR
34 şüphelinin ise kurdukları paravan şirketler üzerinden bazı kişilere sigortalı başlangıcı yaptırdıkları, ancak primlerini yatırmadıkları, bu kişilerin sigortalıların faydalandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.
Yine çalışma kapsamında 7 şüphelinin de tefecilik suçunu işleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
42 GÖZALTI
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. 300 personelin katıldığı, dron destekli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda sahte polis kimliği, polis yelekleri, çok sayıda pompalı tüfek, tabanca ve yasa dışı yollardan elde edilen çanta içerisine saklanmış 'geçersiz' yazılı yüklü miktarda dolar banknotları ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürülürken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.