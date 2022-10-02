Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video

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Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı.
Böylelikle dün tutuklanan M.K. ile birlikte, polisevi saldırısına yönelik tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.