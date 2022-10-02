Video Yaşam Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video
Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video

Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı | Video

02.10.2022 | 14:41

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Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

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26 Eylül gecesi Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.
Böylelikle dün tutuklanan M.K. ile birlikte, polisevi saldırısına yönelik tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

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