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Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video

Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video

09.08.2024 | 14:38

Mersin'de jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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