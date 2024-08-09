Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video
Mersin'de jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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