Mersin'de transit araç otobanda kontrolden çıkarak takla attı: 2 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
Mersin TEM otoyolu Tarsus-Adana istikameti Doğan Tesisleri yakınlarında O.S.'nin kullandığı ford transit marka ticari araç kontrolden çıkarak orta refüjde takla attı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.