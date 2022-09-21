Mersin'de uyuşturucu operasyonu | Video

Mersin’de bir araçta salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucunun kökünü kazımak amacıyla yapılan rutin uygulamalar esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtan 1 kişinin kaçması üzerine araçta kalan 3 şüphelinin kimlik kontrolü ve araçta hassas burunlu dedektör köpek brego ile arama yaptı.

Yapılan aramada, araçta salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli M.K., V.A., F.Y. gözaltına alırken, kaçan A.K. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.