Mersin'de vahşet! Kan donduran görüntüler kamerada... Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundular

Mersin'de kendisine ait 2 çoban köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürülen besici Mehmet Cengiz (30), sorumluların bulunup ceza almasını istedi.

Mersin Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde küçükbaş yetiştirerek besicilik yapan Mehmet Cengiz'e ait 3 çoban köpeği, mart ayı içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cengiz'in şikayeti üzerine saldırganlar aranırken, önceki gece hayvanlarını koruması için bıraktığı 2 çoban köpeği daha av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.



'BENİM CANIM GİTTİ'

Tüfek sesini duyup, dışarı çıktığında yerde yatan köpeklerini can çekişirken gördüğünü anlatan Cengiz, bu anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Cengiz, Bugüne kadar 5 köpeğim tüfekle vurularak öldürüldü. Benim canım gitti. Her gün bağlıyordum, bugün serbest bırakmıştık. Köpeklerimin hali bu. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını, gerekli cezayı almasını istiyorum dedi.



Cengiz'in durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

