Video Yaşam Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video

Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video

08.10.2025 | 10:03

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçeye giden aile fertlerinin olduğu minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi'nde Ağlıca mekiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 BAA 541 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Minibüste bulunanların kendi bahçelerine çalışmaya gittiği öğrenilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öteyandan dünde Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 10 metrelik şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 01:21
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 08.10.2025 | 10:03
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 01:53
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 08.10.2025 | 08:59
Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze’ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video 01:55
Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video 08.10.2025 | 08:59
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY