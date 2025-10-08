Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçeye giden aile fertlerinin olduğu minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Öteyandan dünde Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 10 metrelik şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.
