Meteoroloji'den hava durumu, yağış uyarısı! (17 Şubat 2020 Pazartesi) İstanbul , Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava nasıl olacak? | Video
Meteoroloji 17 Şubat 2020 Pazartesi günü için yağmur, kar yağışı, fırtına uyarısında bulundu. İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi için Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için açıkladığı hava durumu tahminleri...
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