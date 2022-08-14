Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video

Bursa’da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şüphelinin atlamadan önceki tavırlarından şüphelenmesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, metronun istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı. Makinist ise şüpheli şahsın hareketlerinden şüphelenmesi sonrasında yavaşlayarak olması muhtemel bir faciayı önledi. Diğer yolcuların yürekleri ağza gelirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.