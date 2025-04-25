Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 25.04.2025 | 11:48 Adana'da dün gece etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda ilerleyemeyen midibüsteki çocukları, itfaiyecileri omuzlarında taşıyıp kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yolları su bastı. Bu sırada, etkinlikten dönen çocukların içinde olduğu midibüs, göle dönen yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerinde balonlar bulunan çocukları bulundukları yerden kurtardıktan sonra omuzlarında taşıyıp güvenli alana ulaştırdı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.