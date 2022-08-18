Milyoner'de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
03:56
00:36
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 17.08.2022 | 23:53
02:54
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 17.08.2022 | 22:38
01:05
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 17.08.2022 | 18:12
04:54
Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video 17.08.2022 | 15:55
00:33
04:54
05:34
02:41
Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video 17.08.2022 | 15:07
03:04
Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video 17.08.2022 | 12:32
02:12
Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, "Huzura erdirdim" dedi | Video 17.08.2022 | 12:31
02:52
2 öğretmene 'Cem Muhammet' incelemesi | Video 17.08.2022 | 12:31
01:41
02:49
Akıllara 'Dana Ferhat’ı getirdi! Yıllar sonra Sivas'ta aynı kare | Video 17.08.2022 | 12:07
00:18
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza | Video 17.08.2022 | 12:07
03:40
Özel halk otobüsü şoföründen İmamoğlu’na tepki: "Çifte standart var" | Video 17.08.2022 | 12:03
01:27
Lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 17.08.2022 | 12:03
03:18
3 milyon liraya sıfır aldığı lüks cip, hatalı çıktı | Video 17.08.2022 | 12:03
01:08
Başıboş sokak köpeği kız çocuğunu böyle ısırdı | Video 17.08.2022 | 12:03
Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin en çok sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftada iki gün Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün yine başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu bölümde yarışmacı Erol Emon, 100 bin TL’lik soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına çıkan Guiness sorusu Emon’a zor anlar yaşattı. Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!