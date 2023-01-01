Milyoner'de Hülya Avşar, soruyu telefonda Acun Ilıcalı'ya sordu "Üstüme oynanan bir soru bu!" | Video

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde tarihi anlardan biri yaşandı. Birbirinden özel sanatçıların ağırlandığı Milyoner'de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Kaynarca'nın bu başarısıyla yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru beşinci kez açılmış oldu. İşte heyecanlı anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de 1 milyonluk soru ve cevabı.