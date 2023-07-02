Video Yaşam Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video

02.07.2023 | 09:59

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü’ne uçan minibüsteki 11 kişi yararlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02:03
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02.07.2023 | 09:59
Bastonlu yaşlı kadın dilenci Kamerayı kapat diyerek tepki gösterdi | Video 03:57
Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video 02.07.2023 | 09:59
Başında gezdirdiği 3 muhabbet kuşuyla Taksim’de ilgi odağı oldu | Video 02:08
Başında gezdirdiği 3 muhabbet kuşuyla Taksim’de ilgi odağı oldu | Video 02.07.2023 | 09:59
Zigana’nın nazar boncuğu Limni Gölü’ne bayram tatilinde ziyaretçiler akın etti | Video 06:48
Zigana’nın nazar boncuğu Limni Gölü’ne bayram tatilinde ziyaretçiler akın etti | Video 02.07.2023 | 09:36
Avukat Dilara’yı hayattan koparan katliamın şifreleri! Dudak işaretiyle yardım mesajı | Video 01:24
Avukat Dilara'yı hayattan koparan katliamın şifreleri! Dudak işaretiyle yardım mesajı | Video 02.07.2023 | 09:10
İzmir’deki feci kazada 5 kişinin ölümüne sebep olan 18 yaşındaki sürücü tutuklandı | Video 00:59
İzmir'deki feci kazada 5 kişinin ölümüne sebep olan 18 yaşındaki sürücü tutuklandı | Video 02.07.2023 | 09:02
Öldüren yumruk kamerada | Video 02:44
Öldüren yumruk kamerada | Video 02.07.2023 | 08:53
Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video 01:08
Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video 02.07.2023 | 08:45
2 bin yıllık Kibele kabartmasını görmeye gelenler hüsranla karşılaşıyor | Video 02:46
2 bin yıllık Kibele kabartmasını görmeye gelenler hüsranla karşılaşıyor | Video 02.07.2023 | 08:44
43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video 02:34
43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video 02.07.2023 | 08:45
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video 02:09
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video 02.07.2023 | 08:44
Sason’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video 00:31
Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video 01.07.2023 | 16:58
Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:45
Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01.07.2023 | 15:44
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenler Belgrad Ormanı’na akın etti | Video 03:45
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'na akın etti | Video 01.07.2023 | 15:28
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video 01:38
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video 01.07.2023 | 15:21
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:14
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.07.2023 | 15:13
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 06:04
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 01.07.2023 | 14:39
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01:18
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01.07.2023 | 14:45
İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 05:06
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 14:34
Trabzon’da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 05:11
Trabzon'da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 01.07.2023 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA