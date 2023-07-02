Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü’ne uçan minibüsteki 11 kişi yararlandı.
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