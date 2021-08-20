Minik Karan, babasının yolunda! Burak Özçivit oğlu Karan'a at binmeyi öğretti | Video
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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğluyla at bindiği anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Minik Karan'ın at üzerindeki sevimli halleri büyük beğeni aldı.