Minik Öykü'den depremzedelere büyük destek | Video
Düzce'de 3 yaşındaki Öykü Göksu, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışlayarak herkesi duygulandırdı.
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