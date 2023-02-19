Video Yaşam Minik Öykü'den depremzedelere büyük destek | Video
Minik Öykü'den depremzedelere büyük destek | Video

Minik Öykü'den depremzedelere büyük destek | Video

19.02.2023 | 11:35

Düzce'de 3 yaşındaki Öykü Göksu, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışlayarak herkesi duygulandırdı.

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Düzce'de Kızılay tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 7'den 70'e herkesin desteği sürüyor. Bu çerçevede, 3 yaşındaki Öykü Göksu da Kızılay'a bağış yapanlar arasında yer aldı. Depremzede çocukların görüntülerini izleyerek etkilenen Öykü, kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay'a bağışladı. Öykü Göksu, "Parayı kardeşlerim için getirdim. Terlik alsınlar, ayakkabı alsınlar diye düşündüm" dedi.

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