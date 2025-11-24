Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmenler Günü' mesajı | Video 24.11.2025 | 09:54 Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin toplum üzerindeki kalıcı etkisini vurgulayan özel bir çalışma hazırladı. Küçük yaşta asker olma hayali kuran, hayallerine öğretmeninin desteğiyle kavuşan ve bugün Bayburt Merkez ilçe Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Teğmen Firdevs Sırma Kayacan'ın yer aldığı çalışma, duygusal anlara sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan videoda, öğretmenlerinin rolüne dikkat çekildi. Küçük yaşlarda asker üniformasıyla hayal kuran minik Sırma'nın görüntülerine yer verilen videoda, büyüyerek rütbeli bir asker olmasına ilham veren öğretmenine duyduğu minnet ifade edildi.Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, bu özel çalışma ile öğretmenlerin sadece bilgi aktarmakla kalmadığını, gelecek nesillerin ideallerini şekillendiren rehberler olduğunu vurguladı.