Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmenler Günü' mesajı | Video
24.11.2025 | 09:54
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin toplum üzerindeki kalıcı etkisini vurgulayan özel bir çalışma hazırladı. Küçük yaşta asker olma hayali kuran, hayallerine öğretmeninin desteğiyle kavuşan ve bugün Bayburt Merkez ilçe Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Teğmen Firdevs Sırma Kayacan'ın yer aldığı çalışma, duygusal anlara sahne oldu.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, bu özel çalışma ile öğretmenlerin sadece bilgi aktarmakla kalmadığını, gelecek nesillerin ideallerini şekillendiren rehberler olduğunu vurguladı.
