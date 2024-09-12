Mısır tarlasına uyuşturucu ekti, jandarmadan kaçamadı | Video 12.09.2024 | 12:06 Aydın’ın İncirliova ilçesinde mısır tarlasına uyuşturucu eken şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde Y.İ. isimli şüpheli şahsın mısır tarlasına uyuşturucu ektiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan baskınla şüpheli Y.İ.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın ikametinde ve mısır tarlasında uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramalarda ise 350 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 80 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.İ. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.