Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video
Aksaray’da bir apartmandan motosiklet çalan yaşı küçük 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
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