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Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

22.04.2025 | 15:58

Aksaray’da bir apartmandan motosiklet çalan yaşı küçük 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

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Hırsızlık olayı, gece yarısı Fatih Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Olay gecesine ait apartmanın güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri önce şahısların kimliğini belirledi, sonra da şahısların kaçış istikametine yönelik bölgedeki çok sayıda kamerayı inceleyerek F.K. (15) ve M.E.A. (11) isimli şahısların Ereğlikapı Mahallesindeki evlerini tespit etti. Ardından adrese operasyon düzenleyen polis, yaşı küçük 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosikleti de bulan polis ekipleri motosikleti sahibine teslim etti. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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