Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video
Kırıkkale'de arkadaşıyla motosiklet yarışı yaparken kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, kazada yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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