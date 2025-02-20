Video Yaşam Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video

Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video

20.02.2025 | 08:09

Kırıkkale'de arkadaşıyla motosiklet yarışı yaparken kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, kazada yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 08:11
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 19.02.2025 | 16:14
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 19.02.2025 | 15:20
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:46
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 14:27
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 02:13
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 19.02.2025 | 14:27
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 02:02
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 19.02.2025 | 13:40
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 00:44
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 19.02.2025 | 13:40
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 00:13
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 19.02.2025 | 13:39
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 00:29
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 12:55
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 00:31
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 19.02.2025 | 12:45
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 04:23
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2025 | 12:16
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 19.02.2025 | 12:14
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 03:18
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 19.02.2025 | 11:42
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 01:00
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 19.02.2025 | 11:10
Fatih’te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 04:09
Fatih'te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 19.02.2025 | 11:04
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 04:06
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 19.02.2025 | 10:58
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 01:15
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 19.02.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA