Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: "Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…" | Video

Ankara’da Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Kardeşi Veysel Çelik, Müge Anlı’ya başvurdu. “Yengem bizi ‘Ağabeyini sakın arama sizi mermi manyağı yaparım’ diye tehdit etti. Ağabeyim öldürülmüş olabilir” diye konuştu. Yayına katılan Seher Çelik’in rahat tavırlarını gören ise şoke oldu: Kocam 73 gündür yok ama rahatım… ​