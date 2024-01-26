Video Yaşam Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Ocak 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Ocak 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video

Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Ocak 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video

26.01.2024 | 10:32

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak 2024 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?

Hasan Çelik'in kaybındaki şüpheler
''Kocam 73 gündür ortada yok ama rahatım''

15 Kasım 2023'ten bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Çelik'in eşi akıbetinden endişe etmediği kocasının telefonlara yanıt verdiğini hatta onu öksürüğünden tanıdığını öne sürmüştü. Kayıp eşine attığı mesajlar sevgi dolu olmadığı gibi endişeden de yoksundu. Seher Hanım, eşinin geleceğini düşündüğünü o yüzden rahat olduğunu söyledi.

Çelik çiftinin komşusu Birgül Hanım konuştu
''Komşum kaybolduktan 2 gün sonra aracını evin önünde gördüm''

Hasan Hüseyin Çelik ve Seher Çelik çiftinin komşuları Birgül Hanım, 50 yaşındaki adamın sırra kadem basmasından 2 gün sonra onunla birlikte ortadan kaybolan aracını apartmanın önünde gördüğünü söyledi. Eşi Seher'e 'karakola gidelim dediğini ama onun gerek duymuyorum gelecek dediğini' anlattı.

Kaybın kızının eski nişanlısı konuştu
''20 gün nişanlı kaldım dayanamadım, ayrıldım''

Kayıp Hasan Hüseyin Çelik'in kızı Şerife'nin eski nişanlısı konuştu. Özgür Güven'in iddiasına göre nişanın temelini atan sevgi değil maddiyattı. Ayrıldıklarında takıları Şerife'den alamadığını çok zorluk yaşadığını anlattı.

Tüyleri diken diken eden çifte cinayet
Üç zanlı adliyeye sevk edildi

Ali Diken cinayetinde, Zeynep Boyacı eşi İlknur Boyacı ve Mehmet Çayantürk adliyeye sevk edildi. Zeynel Boyacı'nın çocukluk arkadaşını da öldüreceği son anda vazgeçtiği öğrendildi.

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