Müge Anlı’da 3 yaşındaki Meryem’in ölümünde çarpıcı detaylar! Annesi döverek mi öldürdü? Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video
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Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem’in ölümünde çarpıcı detaylar… Müge Anlı Tatlı Sert programına katılan acılı Baba Doğukan Ünal kızı Sare Asya Ünal’ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem’in şüpheli ölümünü anlattı. Müge Anlı ekibi Sare Asya’yı kısa süre içerisinde buldu. Ablası Meryem Çiğdem’in ölümüne dair ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Küçük Meryem'in düşerek beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa’nın, Meryem’i dövdüğünü gördüğünü iddia etti. Bu iddialar üzerine Baba Doğukan Ünal gözyaşlarına boğuldu. Peki Meryem Çiğdem’i annesi Melisa’mı öldürdü? İşte ayrıntılar..