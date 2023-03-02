Müge Anlı'da aranan Recep Arı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Yakın arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı | Video
ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da esrarengiz bir olay daha aydınlandı. Recep Arı olayında flaş bir gelişme yaşandı. Ailesinin Müge Anlı ve ekibine başvurduğu Recep Arı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Arı'nın ormanlık alanda silahla vurulmuş bir şekilde bulunduğu öğrenildi. En son görüştüğü yakın arkadaşı Kadir ise canlı yayında gözaltına alındı.
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