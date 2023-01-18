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Müge Anlı'da gündem olan

Müge Anlı'da gündem olan "Çakma Ezel", Eyşan'ını buldu | Video

18.01.2023 | 09:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan, günlerce konuşulmuştu. Mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren genç adam, aradığı aşkı sonunda buldu.

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